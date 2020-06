Oddo BHF senkt Santander auf 'Neutral' und Ziel auf 2,80 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Santander":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Santander von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 3,40 auf 2,80 Euro gesenkt.Mit der Zuspitzung der Coronavirus-Krise in vielen Kernmärkten werde die Situation für die spanische Bank komplizierter, schrieb Analyst Steven Gould in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Auswirkungen dürften größer sein als bislang angenommen - und so werde er für die Aktie vorsichtiger./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2020 / 07:29 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2020 / 07:30 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.