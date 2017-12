Oddo BHF hebt Ziel für STMicro auf 24 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "STMicroelectronics":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für STMicroelectronics nach einer Roadshow von 22 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Der Chip-Hersteller sei in jeder Hinsicht zuversichtlich, schrieb Analyst Veysel Taze in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch seine Endkunden stünden wirtschaftlich gut da und dürften die Nachfrage in den kommenden Jahren noch weiter ankurbeln./kro/ag Datum der Analyse: 08.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.