Oddo BHF hebt Ziel für Daimler auf 60 Euro - 'Neutral'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Daimler nach Zahlen von 50 auf 60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen.Analyst Michael Foundoukidis passte seine Schätzungen für die deutschen Autobauer an deutlich besser als erwartet ausgefallene Eckdaten für 2020 an. Allerdings bleibe Volkswagen sein Favorit vor Daimler und BMW, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Bei Daimler habe er ebenso wie der Markt die Fortschritte des neuen Managements bei den Kosten unterschätzt. Dies sowie andere positive Faktoren wie das Erholungspotenzial im Lkw-Geschäft und die solide Produktdynamik bei Mercedes Benz Cars erschienen aber schon weitgehend eingepreist./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2021 / 17:29 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2021 / 07:12 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.