Oddo BHF hebt Ziel für Aixtron auf 13 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Aixtron vor den am 23. Juli erwarteten Zahlen von 11 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Analyst Stephane Houri rechnet damit, dass der Spezialmaschinenbauer für die Chipindustrie trotz virusbedingt schwächerer Umsätze im zweiten Quartal seine Jahresziele bestätigen wird. Diese dürfte Aixtron auch erreichen, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht zahlreiche kurz- und langfristige Wachstumschancen für das SDax-Unternehmen./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2020 / 08:47 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2020 / 08:52 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.