Oddo BHF hebt Infineon auf 'Neutral' und Ziel auf 25 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Finanztrends Video zu Infineon



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Infineon von "Reduce" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 20 auf 25 Euro angehoben.Das Segment der Automobilhalbleiter erhole sich schneller als erwartet, schrieb Analyst Stephane Houri in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Aussagen von Infineon zur Nachfrage aus diesem Bereich seien aber vergleichsweise zurückhaltend gewesen, auch wenn gesagt wurde, dass der Boden in der Branche erreicht worden sein dürfte. Der zuletzt wieder deutlich gestiegene Aktienkurs preise zudem bereits viele positive Nachrichten ein. Die Aktie zählt er innerhalb der Halbleiterbranche zu den am wenigsten aussichtsreichen Papieren./mf/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2020 / 08:48 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2020 / 08:51 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.