Oddo BHF belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 122 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 122 Euro belassen.Langfristig dürfte das Wachstum in der Verteidigungssparte attraktiv sein, schrieb Analyst Harald Eggeling in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Hersteller von Automobil- und Verteidigungstechnik könnte das mittelfristige operative Margenziel möglicherweise erhöhen./bek/zb Datum der Analyse: 22.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.