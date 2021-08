OVB: Wachstumsschub durch neue Märkte

Der Kölner Finanzdienstleister OVB habe laut Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research mit seinem Halbjahresbericht überzeugt. Durch neue Märkte in Süd-, West- und Osteuropa sehen die Analysten starkes Wachstumspotential und bestätigen ihr Buy-Rating mit erhöhtem Kursziel.

Laut SRC Research seien die Zahlen trotz der anhaltendenden schwierigen Situation aufgrund der Pandemie überzeugend gewesen. Die Gesellschaft habe über einen sehr steilen Anstieg von knapp 22 Prozent in den Erträgen aus Vermittlung auf über 159 Mio. Euro berichtet. Beim operativen Ergebnis auf EBIT-Basis habe sich sogar ein noch stärkerer Anstieg von über 66 Prozent, von 7,5 Mio. Euro im Vorjahr auf nunmehr 12,4 Mio. Euro, ergeben. Alle drei Regionen, Zentral- und Osteuropa, Süd- und Westeuropa sowie der Heimatmarkt Deutschland haben zu dieser Wachstumsstory beitragen können, so die Analysten. Insbesondere die Märkte in Süd- und Westeuropa mit einem Wachstum von 35 Prozent und die Märkte in Osteuropa mit einem Wachstum von 22 Prozent haben zu diesem Wachstumsschub beitragen können. In beiden Regionen sei das Wachstum im 2. Quartal noch größer als im 1. Quartal gewesen. Und beide Regionen haben ihre operative Marge deutlich ausbauen können. Diese liege in Süd- und Westeuropa nun bei rund 9 Prozent und in Osteuropa sogar bei knapp 11 Prozent, deutlich über dem ersten Halbjahr des Vorjahres.

Bereits vor gut einer Woche, am 2. August, habe das Management der Gesellschaft die Jahresprognose erhöht und konkretisiert. Bei den Erträgen aus Vermittlungen werde nun ein Anstieg in einer Größenordnung von etwa 10 Prozent bis 15 Prozent auf rund 300 Mio. bis 310 Mio. Euro für das laufende Geschäftsjahr angepeilt. Beim operativen Ergebnis werde im Einklang mit einer höheren operativen Marge sogar ein Sprung von 25 Prozent bis fast 50 Prozent erwartet, auf eine Bandbreite von rund 19 Mio. bis 22 Mio. Euro. SRC Research erscheine dies absolut realistisch und vielleicht sogar ein wenig konservativ. Die Analysten selbst erwarten ein operatives Ergebnis mindestens im oberen Bereich der Guidance. Nach Vorlage der nach Einschätzung von SRC exzellenten Halbjahresergebnisse erhöhen die Analysten ihre Gesamtjahresprognose für das EBIT von 17,0 Mio. Euro auf 21,5 Mio. Euro und die Dividendenschätzung von 0,80 Euro auf 1,00 Euro. Auf dieser Grundlage wurde auch das Buy-Rating von SRC Research bestätigt und das Kursziel von 24 Euro auf 26 Euro erhöht.

