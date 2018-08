OVB: Vorstand bestätigt Jahresprognose

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research haben die Zahlen der OVB Holding AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2018 (per 31.12.) leicht über den Erwartungen gelegen, wobei besonders die Regionen Osteuropa und Deutschland durch relativ hohe Vertriebsprovisionen überzeugten. In der Folge hebt der Analyst das Kursziel leicht an und bestätigt sein Votum für die Aktie.

Nach Aussage des Analysten habe aber die Region Süd- und Westeuropa (SWE) im zweiten Quartal 2018 nicht ganz mitgehalten und sowohl unter dem ersten Quartal als auch unter dem Vorjahresquartal gelegen. So seien laut SRC in Spanien und Italien die hohen Vertriebsprovisionen aus dem Vorjahr nicht ganz zu wiederholen gewesen. Allerdings sehe der Vorstand auch in diesen Ländern erste Anzeichen einer Belebung für den weiteren Jahresverlauf. Dagegen haben Österreich und Frankreich schon in den ersten sechs Monaten kräftige Zuwächse verbucht. Insgesamt habe der Vorstand seine Jahresprognose, dass die Vertriebsprovisionen im Gesamtjahr leicht rückläufig sein werden, bestätigt.

Aufgrund der leichten Steigerung der Gesamtvertriebsprovisionen auf Konzernebene um 0,6 Prozent auf über 115 Mio. Euro im ersten Halbjahr erscheine dies dem Analysten aber etwas konservativ. Beim EBIT gehe der Vorstand weiterhin von einer Range von 13,0 bis 13,5 Mio. Euro im Gesamtjahr aus, was SRC nach den im ersten Halbjahr erzielten 5,6 Mio. Euro auch weiter als realistisch bezeichnet. Der Analyst belässt sein Votum unverändert bei „Hold“, setzt nach dem positiven Halbjahresergebnis sein Kursziel aber leicht auf 21,00 (zuvor: 20,00 Euro) herauf.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 09.08.2018, 8:40 Uhr)

