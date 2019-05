ORBIS: Dividendenerhöhung erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Orbis":

Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die ORBIS AG im Geschäftsjahr 2018 (per 31.12.) nach Bereinigung um einen Zukauf noch ein deutlich zweistelliges organisches Wachstum erzielt und damit die Unternehmensprognose übertroffen. Der Analyst hebt das Kursziel an, senkt in Folge des deutlichen Kursanstiegs seit Bekanntgabe der Jahreszahlen aber das Rating.

Nach Analystenaussage befinde sich der für ORBIS relevante Markt weiter in einer Wachstumsphase. Dies werde vor allem von der zunehmenden Digitalisierung der Wirtschaft getragen. Hier sei das Saarbrücker Unternehmen bereits hervorragend positioniert und solle damit Wettbewerbsvorteile gegenüber dem Wettbewerb genießen. Mit der Übernahme von Quinso habe ORBIS zudem die Internationalisierung des Geschäfts weiter vorangetrieben. Trotz des deutlichen Wachstums und des damit verbundenen starken Mitarbeiteraufbaus sei das Unternehmen laut GSC finanziell unverändert gut aufgestellt. Mit liquiden Mitteln von 12,1 Mio. Euro verfüge ORBIS über ein stabiles Finanzpolster.

Im aktuellen Geschäftsjahr 2019 rechne der Analyst mit einem Ergebnis je Aktie von 0,26 Euro. Nach dem deutlichen Kursanstieg seit Bekanntgabe der Jahreszahlen ergebe sich nun ein KGV von 24,0. Bereinigt um die liquiden Mittel belaufe sich dieses aber nur noch auf 18,8. Damit sei das Papier im Vergleich zur von GSC gebildeten Peer-Group günstig bewertet. Darüber hinaus biete der Titel dem Anleger bei der vom Analysten erwarteten Dividendenanhebung für 2019 eine Ausschüttungsrendite von 2,8 Prozent. Der Analyst erhöht demnach sein Kursziel auf 7,00 Euro (zuvor: 6,30 Euro), nimmt die Einstufung der Aktie aber auf dem aktuellen Kursniveau “ auf „Halten“ (zuvor: „Kaufen“) zurück.

