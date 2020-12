NordLB startet Wacker Chemie mit 'Halten' - Ziel 104 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Wacker Chemie nach den jüngst vorgelegten Quartalszahlen mit "Halten" und einem Kursziel von 104 Euro in die Bewertung aufgenommen.Der Spezialchemiekonzern habe mit den Geschäftszahlen für das dritte Quartal wegen der Corona-Pandemie unter den Werten des entsprechenden Vorjahreszeitraums gelegen, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Vergleich zum vorangegangenen zweiten Quartal seien die Kennziffern in den von der Viruskrise besonders stark betroffenen Bereichen aber deutlich übertroffen worden. Positiv wertete er zudem die Produktionsvereinbarung mit CureVac für einen Impfstoffkandidaten gegen das Corona-Virus./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2020 / 11:12 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.