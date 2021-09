NordLB senkt Ziel für Lufthansa auf 9 Euro - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Lufthansa angesichts der Kapitalerhöhung von 10 auf 9 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen.Die Maßnahme und die damit verbundene Rückzahlung der Staatshilfen seien gute Nachrichten, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit bleibe von den Unterstützungsmaßnahmen nur noch das staatliche Aktienpaket übrig. Es handele sich um einen wichtigen Schritt zur Wiedererlangung der wirtschaftlichen Selbständigkeit und der Befreiung von Restriktionen. Allerdings sei die Pandemie noch nicht vorbei. So sorge die Corona-Variante Delta für anhaltende Reiseeinschränkungen./ajx/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2021 / 14:49 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2021 / 14:58 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.