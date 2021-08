NordLB senkt Ziel für Lanxess auf 62 Euro - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Finanztrends Video zu Lanxess



mehr >

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Lanxess nach Zahlen von 64 auf 62 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen.Der Chemiekonzern habe seinen Umsatz trotz negativer Währungseinflüsse und auch sein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) gesteigert und erneut seine Ergebnisprognose für 2021 angehoben, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die bereinigte Profitabilität, ausgedrückt in der Ebitda-Marge, sei indes wegen des erheblichen Anstiegs der Rohstoffpreise und Energiepreise leicht gesunken. Zudem verwies er auf Logistikprobleme./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2021 / 12:34 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2021 / 12:44 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.