NordLB senkt Ziel für Fuchs Petrolub auf 50 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Fuchs Petrolub von 51 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen.Der Schmierstoffhersteller habe in den bisherigen neun Monaten ein starkes Umsatz- und Ergebniswachstum unter Beweis gestellt, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im dritten Quartal hätten sich zwar erste Bremseffekte durch hohe Rohstoff- und Logistikkosten gezeigt. Vollzogene Preissteigerungen signalisierten aber Erfolge des Konzerns bei der Weitergabe der erhöhten Kosten./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2021 / 14:28 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2021 / 14:43 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.