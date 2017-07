NordLB senkt Ziel für Daimler auf 70 Euro - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Daimler von 78 auf 70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen.Die Absatzzahlen für Juni seien dank China stark ausgefallen, schrieb Analyst Frank Schwope in einer Studie vom Donnerstag. "Im Rennen um den Titel des größten Premiumherstellers dürfte Mercedes-Benz in diesem Jahr erneut vor BMW ins Ziel kommen", so der Experte. Ermittlungen in den USA wegen möglicher Abgasmanipulationen könnten aber zu einer dreistelligen Millionenbelastung oder noch mehr führen./ag/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.