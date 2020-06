NordLB senkt Wirecard auf 'Verkaufen' - Ziel 20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Wirecard von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und das Kursziel von 80 auf 20 Euro gesenkt."Das letzte noch vorhandene Fünkchen an Anlegervertrauen dürfte nun verspielt sein", schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach erneuten Verschiebung des Konzernabschlusses für 2019. "Nachdem schon die monatelange Sonderprüfung von KPMG nicht zu einer vollständigen Entkräftung der von externen Medien erhobenen Manipulationsvorwürfe geführt hat, weitet sich der Skandal nach der vierten Verschiebung der Bilanzvorlage in Verbindung mit neuen schweren Vorwürfen nun zu einer existenzbedrohenden Krise aus."/ag/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2020 / 12:14 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2020 / 12:17 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.