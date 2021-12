NordLB senkt Uniper auf 'Halten' - Ziel erhöht auf 40 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Uniper in der Folge vorgelegter Neunmonatszahlen und einem abermals angehobenen Ausblick für 2021 von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, wenngleich das Kursziel von 39 auf 40 Euro angehoben wurde. Angesichts des erreichten Bewertungsniveaus riet Analyst Holger Fechner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nur noch zum "Halten" der Aktien. Fu?r diese spreche jedoch "eine fu?r die Aktionäre erfreuliche Dividendenpolitik" des Stromerzeugers und Energiehändlers./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2021 / 16:03 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2021 / 16:09 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.