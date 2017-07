NordLB senkt Daimler auf 'Halten' - Ziel 66 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Daimler nach Medienberichten über zu hohen Schadstoffausstoß bei Diesel-Fahrzeugen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel von 70 auf 66 Euro gesenkt.Die US-Ermittlungen könnten sogar Milliardenbelastungen zur Folge haben, schrieb Analyst Frank Schwope in einer Studie vom Freitag. Er erinnerte an Rückstellungen in Höhe von 23 Milliarden Euro beim Volkswagen-Konzern (VW)./ag/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.