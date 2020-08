NordLB senkt Airbus auf 'Verkaufen' - Ziel hoch auf 63 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Airbus von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, das Kursziel aber von 54 auf 63 Euro angehoben.Wie erwartet seien die Auswirkungen von Covid-19 tief ins Zahlenwerk von Airbus vorgedrungen, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sehr positiv auf den Aktienkurs habe sich aber das formulierte Ziel ausgewirkt, den Liquiditätsabfluss im zweiten Halbjahr 2020 zu stoppen. Weil Kapitalmaßnahmen nicht ausgeschlossen seien, senkte der Experte das Votum trotz eines marktbedingt angehobenen Kursziels./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2020 / 12:58 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.