NordLB nimmt Deutsche Börse mit 'Verkaufen' wieder auf

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die in den Dax zurückgekehrte alte Aktie der Deutschen Börse mit "Verkaufen" und einem Kursziel von 75 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen.Nachdem die zum Umtausch eingereichte Aktiengattung aufgrund der gescheiterten Fusion mit der London Stock Exchange (LSE) rückabgewickelt worden sei, nehme die ursprüngliche Aktiengattung wieder deren Platz im deutschen Leitindex ein, schrieb Analyst Michael Seufert in einer Studie vom Dienstag. Der Börsenbetreiber dürfte versuchen, die erheblichen Kosten durch den gescheiterten Zusammenschluss über neue Sparmaßnahmen zu kompensieren. Wegen der eingeschränkten strategischen Perspektiven rate er bei steigenden Notierungen aber zum Verkauf./gl/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.