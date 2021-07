NordLB hebt Ziel für Vonovia auf 55 Euro - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Vonovia nach dem erneut gescheiterten Übernahmeangebot für Deutsche Wohnen von 53 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen.Mit dem Verfehlen der Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent sei das aktuelle Angebot hinfällig, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Montag vorliegenden Studie. Es sollte die Anleger aber nicht u?berraschen, wenn dies nicht das letzte Wort von Vonovia-Chef Rolf Buch in dieser Angelegenheit gewesen sei./la/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2021 / 14:54 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2021 / 14:58 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.