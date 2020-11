NordLB hebt Ziel für Volkswagen auf 150 Euro - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) nach Oktober-Auslieferungszahlen von 130 auf 150 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen.Analyst Frank Schwope passte das Kursziel in einer am Freitag vorliegenden Studie marktbedingt nach oben an. Im Oktober seien etwas weniger Autos ausgeliefert worden als im Rekordquartal des Vorjahres./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2020 / 11:46 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2020 / 11:58 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.