NordLB hebt Ziel für Volkswagen Vorzüge auf 172 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Volkswagen nach Verkaufszahlen für Oktober von 160 auf 172 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen.Die Wolfsburger hätten operativ Gas gegeben, auch wenn die Probleme infolge des Diesel-Skandals immmer noch auf dem Autobauer lasteten, schrieb Analyst Frank Schwope in einer Studie vom Donnerstag. Aufgrund seiner starken Position in China sowie des kräftigen Wachstums in zahlreichen Regionen, dürfte VW auch 2017 weltweit der größte Automobil-Verkäufer bleiben./ck/oca Datum der Analyse: 16.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.