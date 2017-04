NordLB hebt Ziel für Uniper auf 18 Euro - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper SE":

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Uniper nach Zahlen von 17 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen.Die Jahresresultate der Eon-Kraftwerksabspaltung hätten auf bereinigter Basis sogar knapp über den Markterwartungen gelegen, schrieb Analyst Holger Fechner in einer Studie vom Montag. Dank der Veräußerung des 25-Prozent-Anteils am russischen Gasfeld Yushno-Russkoje an OMV habe Uniper sein Entschuldungsziel früher als erwartet erreicht, und die Anleger profitieren von der anlegerfreundlichen Dividendenplanung./gl/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.