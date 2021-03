NordLB hebt Ziel für Traton auf 23 Euro - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "Traton":

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Traton nach Zahlen von 22 auf 23 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen.Trotz unterm Strich roter Zahlen schütte die Volkswageb-Tochter noch eine Dividende aus, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Überrascht zeigte sich Schwope vom Bekenntnis zur batterie-elektrischen Mobilität des Nutzfahrzeug-Herstellers. Dies sei in dieser Deutlichkeit bislang selten aus der Branche zu vernehmen gewesen. Die Frage sei aber, ob die Nutzfahrzeug-Kunden dies genauso sähen und bereit seien in die E-Mobilität zu investieren. Daran dürfe, anders als im Pkw-Bereich, noch gezweifelt werden./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2021 / 11:35 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2021 / 11:38 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.