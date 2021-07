NordLB hebt Ziel für Tesla auf 290 Dollar - 'Verkaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Tesla nach Zahlen zum zweiten Quartal von 260 auf 290 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen.Der US-Elektroautobauer habe trotz Pandemie, Chipmangel und Überlastung der Häfen u?berraschend stark abgeschnitten, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insbesondere die Ergebnisgrößen hätten die Markterwartungen deutlich übertroffen. Dabei hätten die Erträge aus dem Emissionsrechte-Handel sogar abgenommen, so dass die Amerikaner deutliche Gewinne mit dem Autoverkauf einfuhren. Gleichwohl seien die Aktien nach wie vor zu hoch bewertet./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2021 / 10:02 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2021 / 10:05 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.