NordLB hebt Ziel für Symrise auf 88 Euro - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Finanztrends Video zu Symrise



mehr >

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Symrise von 79 auf 88 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen.Der Aromen- und Duftstoffehersteller habe im ersten Quartal zum wiederholten Mal unter Beweis gestellt, dass er auch in Zeiten großer wirtschaftlicher Herausforderungen über ein erfolgreiches Geschäftsmodell verfüge, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der guten Aufstellung des Unternehmens, das mit seinen Produkten wesentliche Grundbedürfnisse der Bevölkerung abdecke, hält der Experte den Optimismus des Managements mit Blick auf das restliche Jahr für angebracht. Die Aktie sei allerdings bereits sehr hoch bewertet./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2020 / 12:20 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.