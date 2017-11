NordLB hebt Ziel für Stada auf 74,40 Euro - 'Verkaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Stada":

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Stada von 65,53 auf 74,40 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen.Analyst Thorsten Strauß passte sein Kursziel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an das von Bain und Cinven in Aussicht gestellte Abfindungsniveau an. Die Papiere des Generikaherstellers würden aber an der Börse bereits deutlich höher gehandelt und mit einem noch besseren Angebot sollten die Anleger nicht rechnen./ag/tih Datum der Analyse: 29.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.