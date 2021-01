NordLB hebt Ziel für Siltronic auf 140 Euro - 'Angebot annehmen'

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Siltronic angesichts einer höheren Offerte von Globalwafers von 125 auf das neue 140-Euro-Gebot angehoben und die Einstufung auf "Angebot annehmen" belassen.Das Vorgehen auch mit dem Erwerb von Aktien zeige die Ernsthaftigkeit, mit der der Konzern aus Taiwan das Übernahmeziel verfolge, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der über dem Gebot liegende Börsenkurs signalisiere aber, dass am Markt auf ein nochmaliges Nachlegen spekuliert wird. Er halte dies für sehr riskant./tih/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2021 / 12:42 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2021 / 12:46 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.