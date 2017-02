NordLB hebt Ziel für Siemens auf 135 Euro - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Siemens nach Quartalszahlen und erhöhtem Ausblick von 125 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen.Der Technologiekonzern habe ergebnisseitig stark abgeschnitten, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer Studie vom Freitag. Der umfangreiche Konzernumbau wirke sich immer stärker aus, sowohl in Form von Wachstum, vor allem aber in der Profitabilität./ajx/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.