NordLB hebt Ziel für Siemens auf 120 Euro - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Finanztrends Video zu Siemens



mehr >

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Siemens angesichts des bevorstehenden Börsengangs von Siemens Energy von 108 auf 120 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen.Siemens Energy werde auf Effizienz getrimmt und habe langfristig gute Wachstumsperspektiven, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Margen dürften "allerdings nicht in den Himmel wachsen", ergänzte er und hält Siemens Energy eher für sehr langfristig orientierte Anleger für interessant. Der Mutterkonzern dürfte indes kurzfristig von einer höheren Profitabilität profitieren. Das neue Kursziel bezieht sich laut Donie bis zur Abspaltung noch auf das kombinierte Geschäft der Siemens AG und Siemens Energy./ck/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2020 / 15:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2020 / 15:31 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.