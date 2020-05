NordLB hebt Ziel für Renault auf 20 Euro - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Renault von 16 auf 20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen.Analyst Frank Schwope bezweifelt, dass die neue Allianz mit Mitsubishi die Unzufriedenheit des japanischen Partners Nissan beseitigt. Es sei aber möglich, dass sich auf absehbare Zeit mit dem Daimler-Konzern ein weiterer Partner dem Bündnis nähere, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete der Experte mit der jüngsten Entwicklung der Aktie des französischen Autokonzerns./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2020 / 11:30 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.