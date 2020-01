NordLB hebt Ziel für RWE auf 35 Euro - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für RWE nach der Bund-Länder-Einigung zum Kohleausstieg von 31,50 auf 35,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen.Mit der Beseitigung dieses Hauptunsicherheitsfaktors entstehe eine nicht zu verachtende Planungssicherheit für die nächsten Jahre, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Neben den sich abzeichnenden höheren Marktpreisen sollten abgesicherte Strompreise sowie die Vermeidung von Versorgungsengpässen im Zuge der Energiewende zu weiter steigenden Gewinnen des Versorgers in den nächsten Jahren führen./la/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2020 / 15:17 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2020 / 15:27 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.