NordLB hebt Ziel für Klöckner & Co auf 10,50 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Klöckner & Co anlässlich der erhöhten Ergebnisprognose von 8 auf 10,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen.Zuletzt habe eine stärkere Stahlnachfrage eingesetzt bei einem gleichzeitig verbesserten Preisniveau, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Marktbedingungen dürften sich zwar wieder normalisieren, höhermargige Nischenprodukte und Digitalisierungsinitiativen sollten aber noch deutliches Wachstumspotential mit sich bringen./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2021 / 11:53 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2021 / 12:00 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.