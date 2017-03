NordLB hebt Ziel für K+S auf 24 Euro - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für K+S nach Zahlen von 23 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen.Die Kennziffern für 2016 seien schwach ausgefallen, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer Studie vom Freitag. Für 2017 habe der Vorstand aber deutliche Umsatz- und Ergebnisverbesserungen in Aussicht gestellt. Mit Blick auf die Belebung der Kali-Nachfrage in der zweiten Hälfte 2016 und den Produktionsanlauf in Kanada sei dieser Optimismus nachvollziehbar. Nicht auszuschließende Produktionsausfälle am Werk Werra blieben jedoch ein Unsicherheitsfaktor./ajx/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.