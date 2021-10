NordLB hebt Ziel für KWS Saat auf 77 Euro - 'Halten'

Finanztrends Video zu KWS Saat



mehr >

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für KWS Saat von 72 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen.Der Saatguthersteller habe solide Geschäftsjahreszahlen vorgelegt und stelle für das neue Geschäftsjahr weiteres Wachstum in Aussicht, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Montag vorliegenden Studie. Ihm gefalle die langfristig ausgerichtete Geschäftspolitik, kurzfristig dürfte aber das Kurspotential der Aktie weitgehend ausgereizt sein./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2021 / 15:12 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2021 / 15:19 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.