NordLB hebt Ziel für Daimler auf 57 Euro - 'Halten'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Daimler von 54 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen.Die Stuttgarter hätten erstaunlich gute Eckdaten für das Geschäftsjahr 2020 vorgelegt, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das erste Quartal 2021 sei aufgrund der Lockdowns wieder herausfordernd. "Eine Normalisierung des operativen Geschäfts erwarten wir frühestens im Sommer 2021, realistischerweise aber erst im Frühjahr 2022. Nach dem starken Absatzeinbruch im letzten Jahr kann es ? sofern die Corona-Situation nicht weiter eskaliert ? eigentlich von niedriger Basis nur aufwärts gehen", so Schwope./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2021 / 09:56 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2021 / 10:02 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.