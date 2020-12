NordLB hebt Ziel für Daimler auf 54 Euro - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Daimler marktbedingt von 50 auf 54 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen.Eine mögliche Nominierung von Bernd Pischetsrieder für den Aufsichtsratsvorsitz des Stuttgarter Autobauers wäre nicht gänzlich überraschend, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. "Aufbruch in das Zeitalter der Elektromobilität und Digitalisierung sieht allerdings anders aus, steht Pischetsrieder doch eher für die alte Welt des Verbrennungsmotors."/ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2020 / 12:24 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2020 / 12:30 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.