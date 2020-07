NordLB hebt Ziel für Continental auf 85 Euro - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Continental nach vorläufigen Quartalszahlen von 73 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen.Der Autozulieferer und Reifenhersteller sei in die roten Zahlen gerutscht und habe nach wie vor keinen Ausblick auf das Gesamtjahr 2020 gegeben, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wenngleich der Einbruch im zweiten Quartal wenig überrascht habe, seien die Zahlen dennoch besser als vom Markt befürchtet ausgefallen./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2020 / 11:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2020 / 11:07 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.