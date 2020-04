NordLB hebt Ziel für Continental auf 75 Euro - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Continental nach Zahlen von 70 auf 75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen.Die Eckdaten zum ersten Quartal seien infolge der Corona-Krise massiv eingebrochen, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für das zweite Jahresviertel sei mit noch schlechteren Werten zu rechnen, die sogar in den roten Bereich rutschen könnten. Das Kursziel hob er an und verwies dabei auf den Anlagehorizont von einem Jahr./edh/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2020 / 09:21 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2020 / 09:34 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.