NordLB hebt Ziel für Brenntag auf 57 Euro - 'Halten'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Brenntag nach Zahlen zum dritten Quartal von 55 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen.Der Chemikalienhändler komme gut durch die Corona-Krise, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Daher erstaune es nicht, dass für das Gesamtjahr 2020 ein operatives Ergebnis auf oder leicht über dem Vorjahresniveau in Aussicht gestellt wird. In der Aktie sei viel Positives aber schon eingepreist./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2020 / 14:23 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2020 / 14:30 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.