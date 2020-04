NordLB hebt Ziel für Brenntag auf 43 Euro - 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Brenntag marktbedingt von 40 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen.Nach der Streichung der Jahresziele sei die gelassene Reaktion an der Börse nachvollziehbar, da die Prognose unter dem Vorbehalt stand, dass sich die Auswirkungen der Virus-Pandemie in engen Grenzen halten, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sei im Zuge der jüngsten Entwicklungen leider nicht mehr aufrecht zu erhalten gewesen. Brenntag habe letztendlich aber weiter langfristig gute Geschäftsperspektiven./kro/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2020 / 09:35 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2020 / 09:44 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.