NordLB hebt Ziel für BMW auf 60 Euro - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Finanztrends Video zu BMW St



mehr >

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für BMW nach endgültigen Zahlen zum dritten Quartal von 56 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen.Der Autobauer habe angesichts der Corona-Pandemie stark abgeschnitten, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings könnte das Schlussquartal unruhiger verlaufen, da in zahlreichen europäischen Ländern wieder Lockdowns infolge der Pandemie das Geschäft belasten dürften./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2020 / 10:50 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2020 / 10:54 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.