NordLB hebt Ziel für Airbus auf 76 Euro - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Airbus von 70 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen.Wenngleich die Auftragseingänge der diesjährigen Paris Air Show nicht an frühere Rekorde heranreichten, sei die Entwicklung dennoch recht ordentlich, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer Studie vom Mittwoch. Wegen der positiven Entwicklung an den Aktienmärkten, der langfristig weiter intakten Wachstumsstory des Luftverkehrs und der nachlassenden Risiken aus dem Hochfahren der Produktion der Modellreihen A320neo und A350 habe er das Kursziel für das Papier des Flugzeugbauers erhöht./ajx/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.