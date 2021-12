NordLB hebt Tui auf 'Halten' - Senkt Ziel auf 2,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Tui nach Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft, das Kursziel aber von 2,60 auf 2,50 Euro gesenkt. Analyst Wolfgang Donie verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die aktuelle Bewertung des Reisekonzerns. Die Zahlen hätten die Analystenerwartungen verfehlt und die Unternehmenserwartung, bereits im kommenden Sommer an das Vorkrisenniveau anzuknüpfen, sei angesichts der neuen Coronavirus-Variante Omikron gewagt./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2021 / 13:02 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2021 / 13:05 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.