NordLB hebt Fuchs Petrolub auf 'Kaufen' und Ziel auf 49 Euro

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Fuchs Petrolub nach Zahlen zum ersten Quartal und einer Prognoseanhebung von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 45 auf 49 Euro angehoben.Der Schmierstoffhersteller habe vor allem dank der außergewöhnlich guten Entwicklung in China einen glänzenden Jahresstart hingelegt, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei insgesamt gut positioniert./la/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2021 / 14:27 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2021 / 14:45 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.