NordLB belässt Volkswagen Vorzüge auf 'Kaufen' - Ziel 240 Euro

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Volkswagen auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Mit dem Versuch einer für viele Seiten gesichtswahrenden Lösung verliere Konzernchef Herbert Diess jedoch weiter an Macht, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erwartet, dass die personellen Umstrukturierungen im VW-Vorstand aber zur Beruhigung der Lage beim Autobauer beitragen./tav/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2021 / 15:20 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2021 / 15:25 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.