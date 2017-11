NordLB belässt VTG auf 'Halten' - Ziel 45 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "VTG":

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für VTG nach Neunmonatszahlen auf "Halten" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen.Die rückläufigen Ergebniszahlen des SDax-Unternehmens beruhten ausschließlich auf Sondereffekten wie der verzögerten Nacco-Übernahme, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer Studie vom Freitag. Der schwache Jahresauftakt in der Waggonvermietung sei mittlerweile aber nahezu aufgeholt und die Logistikbereiche präsentierten sich in besserem Zustand. Die anziehende Nachfrage lasse ein ordentliches Schlussquartal erwarten./ajx/edh Datum der Analyse: 17.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.