NordLB belässt Talanx auf 'Halten' - Ziel 34 Euro

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Talanx auf "Halten" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen.Die jüngsten Quartalszahlen hätten unter dem Eindruck der Belastung aus der Hurrikansaison und den Erdbeben in Mexiko gestanden, wobei erwartungsgemäß der Großteil der Schäden bei der Tochter Hannover Rück gelegen habe, schrieb Analyst Volker Sack in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Im Vergleich mit einigen Wettbewerbern habe sich Talanx aber recht gut behauptet. Den Ausblick auf 2018 erachtet der Experte als eher konservativ./ajx/stb Datum der Analyse: 17.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.