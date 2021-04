NordLB belässt Symrise auf 'Halten' - Ziel 104 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen auf "Halten" mit einem Kursziel von 104 Euro belassen.Der Aromen- und Duftstoffhersteller sei gut in das erste Quartal gestartet, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings prägte die Pandemie den Geschäftsverlauf weiterhin. Gefragt seien vor allem Anwendungen für Hygiene und Mundpflege gewesen, für das Kochen zu Hause und für Heimtiernahrung, während das Geschäft mit Duftstoffen und Sonnenschutz-Produkten unter den coronabedingten Einschränkungen gelitten habe./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2021 / 09:55 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2021 / 09:57 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.