NordLB belässt Stada auf 'Verkaufen' - Ziel 74,40 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Stada":

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Stada nach einem mit den Finanzinvestoren Bain und Cinven ausgehandelten Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag auf "Verkaufen" mit einem Kursziel von 74,40 Euro belassen.Der aktuell an der Börse gezahlte Aufschlag auf das nochmals erhöhte Barangebot der Finanzinvestoren lasse sich kaum erklären, denn eine weitere Aufstockung erscheine ziemlich unrealistisch, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Anleger sollten deshalb ihre Gewinne mitnehmen./edh/la Datum der Analyse: 20.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.